Узбекистан и ЕС обсудили перспективы развития сотрудничества

CentralAsia (UZ) - В Брюсселе 22 июня состоялась встреча заместителя Премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиза Абдухакимова с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, сообщает ИА «Дунё».

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в различных сферах и форматах и подчеркнули готовность обеих сторон принять необходимые меры для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Состоялся обмен мнениями по предстоящим мероприятиям двусторонней и региональной повестки дня, в том числе министерской конференции «ЕС — Центральная Азия» по взаимосвязанности и устойчивому развитию в Самарканде. Вице-президент Еврокомиссии выразил заинтересованность в участии в данном мероприятии.

Ранее сообщалось, что зампремьера РУз Азиз Абдухакимов выступил на Генеральной конференции ЮНЕСКО.