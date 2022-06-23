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Почему в Казахстане продолжает дорожать сахар, объяснили в Минторговли страны

CentralAsia (KZ) -  Всему виной цены на мировом рынке и сильная импортозависимость Казахстана. Так министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов объяснил рост цен на сахар в стране, передает Orda.kz.

Рост цен на многие социально значимые товары удалось остановить, но с сахаром есть проблемы.

«По многим продуктам, где есть импортозависимость, например, сахар, здесь хочешь-не хочешь, цена будет подниматься. Потому что биржевая цена во всем мире растет, наличие сахара в запасах у основных производителей тоже растет. И поскольку один из наших поставщиков, Россия, ограничила поставку, то, конечно, это будет влиять, поскольку логистика во всем мире растет. Сам доллар и евро растут», — сказал Султанов в кулуарах правительства.

Это привело к росту цен на внутреннем рынке Казахстана. Султанов отметил, что правительство проводит работу по стабилизации ситуации.

Ранее министр национальной экономики республики Алибек Куантыров уверенно заявлял, что дефицита сахара в Казахстане нет. Однако по всей стране в социальных магазинах казахстанцы выстраиваются в длинные очереди, чтобы купить его по низкой цене. Ведь в торговых точках у дома он почти в два раза дороже.

На внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии одобрили продление квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до ноября, прежняя квота действовала до сентября.

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