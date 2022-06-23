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В Польше предложили заменить украинцев узбекскими мигрантами для уборки урожая

CentralAsia (UZ) -  Депутат польского парламента и президент Ассоциации местных садоводов Мирослав Малишевский предложил заменить украинцев узбекистанцами на время сбора урожая. Об этом сообщает Wiadomosci ze swiata.

Как сообщило польское издание, ситуация со сбором фруктов в Польше ухудшается из-за нехватки рабочих рук на фоне запрета на выезд украинцев из страны в связи с призывом на военную службу.

«Работников не хватает. Во-первых, не хватает мужчин, которые могут взять на себя более сложные задачи, такие как вождение грузовика, вождение трактора и разбрасывание удобрений», — сказал польский депутат.

По его словам, многие фермеры жалуются на то, что ягоды гниют, а потребители жалуются на завышенные цены. Именно поэтому поляки сейчас рассматривают возможность привлечения узбекских рабочих в Польшу.

«Более четырех миллионов узбеков сейчас вернулись на родину из-за кризиса в России, и теперь они безработные и готовы приехать в Польшу», — сказал Мирослав Малишевский.

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