Помощник Байдена анонсировала новые заявления НАТО о расстановке сил

CentralAsia (CA) - На саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде 28–30 июня, ожидаются более широкие заявления НАТО о расстановке сил, заявила специальный помощник президента США, старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Аманда Слоат на конференции Атлантического совета. Трансляция мероприятия шла на YouTube.

«Будут более широкие объявления о расстановке сил. Альянс обсуждает это в течение года, с предыдущего саммита. Ожидаю, что ряд союзников выступит с объявлениями», — заявила помощник.

По словам Слоат, в последние месяцы НАТО усилило военное присутствие на восточном фланге, и «весьма вероятно, что переговоры по расстановке сил и средств займут центральное место на саммите на будущей неделе».

Также будет представлена новая стратегическая концепция альянса, поскольку последняя стратегия была разработана в 2010 году, с тех пор геополитическая ситуация в Европе «значительно изменилась», указала Слоат.

Как указывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о новой стратегической концепции альянса, блок больше не считает Россию партнером, теперь она угроза безопасности, и об этом страны — члены НАТО заявят на саммите. Также в концепции появится Китай, который Столтенберг назвал «вызовом нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности».