Минэкономики Германии заявило о газовом кризисе в стране

CentralAsia (CA) - Правительство Германии повысило на вторую, предпоследнюю степень чрезвычайный план по газу на фоне сокращения поставок топлива из России. В правительстве считают, что это позволит стране заполнить подземные газовые хранилища (ПГХ). Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек признал, что газ в стране становится дефицитным товаром.

Германия приступила к реализации трехступенчатого плана по газу на фоне сокращения поставок из России в марте. В рамках первого этапа правительство следило за ежедневным потоком газа и заполнении ПГХ.

Как пояснил Роберт Хабек, переход на второй этап принят на фоне очередного сокращения поставок «Газпрома», которые компания объяснила сложностями с ремонтом оборудования на фоне санкций. Второй этап плана теоретически позволит коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены на газ для промышленности и конечных домохозяйств. Источники Reuters сообщили, что газовая отрасль настаивала на введении второй фазы плана именно для этого, но правительство Германии пока не позволило это сделать.

Третья и максимальная степень вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя Федеральное сетевое агентство.

«Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе», — заявил Роберт Хабек. По его словам, газ в германии становится дефицитным товаром.

Ранее газета Financial Times сообщила что в ФРГ опасаются, «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки энергоресурса в ФРГ. Подобная ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.

«Газпром» в середине июня сообщил о сокращении поставок ФРГ по «Северному потоку», объемы которого в среднем оцениваются в 50–60%. Как пояснили в компании, причиной этого стали проблемы с турбинами для газопровода, поскольку немецкая сторона проводит их ремонт только на канадском предприятии. Из-за санкций обслуживающая газопровод компания Siemens не может забрать отремонтированные турбины из Канады. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что к компании готова запустить «Северный поток-2», через который в любой момент можно начать прокачку газа и разрешить сложившуюся ситуацию.