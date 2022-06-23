Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 120 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:35, 23 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 34 430 (+200) человек,
танков ‒ 1 504 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,
артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
РСЗО – 240 (+1) ед,
средств ПВО – 99 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 183 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,
крылатых ракет – 137 (+0) ед,
кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,
специальной техники – 60 (+0) ед.
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