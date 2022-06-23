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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 120 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 34 430 (+200) человек,

танков ‒ 1 504 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,

артиллерийских систем – 756 (+4) ед,

РСЗО – 240 (+1) ед,

средств ПВО – 99 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 183 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,

крылатых ракет – 137 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,

специальной техники – 60 (+0) ед.

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