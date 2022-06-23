США вступили в новую «холодную войну» с Китаем и Россией, - лауреат Нобелевской премии

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую «холодную войну» как с Китаем, так и с Россией. Об этом говорится в статье американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица для портала Sheerpost.

Как пишет Стиглиц, лидеры США изображают конфронтацию как противостояние демократии и авторитаризма, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно ухаживают за таким систематическим нарушителем прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное наводит на мысль, что на карту поставлена хотя бы частично глобальная гегемония, а не ценности.

В течение двух десятилетий после падения «железного занавеса» США явно были номером один. Но затем последовали катастрофически ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства, опиоидная эпидемия и другие кризисы, которые, казалось, поставили под сомнение превосходство американской экономической модели.

Более того, между избранием Дональда Трампа, попыткой государственного переворота в Капитолии США, многочисленными массовыми расстрелами, Республиканской партией, склонной к подавлению избирателей, и подъемом культов заговора, таких как QAnon, существует более чем достаточно свидетельств, чтобы предположить, что некоторые аспекты американской политической и социальная жизнь стали глубоко патологическими.

Конечно, Америка не хочет быть свергнутой. Но просто неизбежно, что Китай опередит США экономически, независимо от того, какой официальный показатель используется. Мало того, что его население в четыре раза больше, чем в Америке и экономика также росла в три раза быстрее в течение многих лет (Китай превзошел США по паритету покупательной способности еще в 2015 году, — считает Стиглиц.

Хотя Китай не сделал ничего, чтобы заявить о себе как о стратегической угрозе для Америки, это уже предвещает опасность. В Вашингтоне существует двухпартийный консенсус в отношении того, что Китай может представлять собой стратегическую угрозу, и что США должны по крайней мере сделать для снижения риска прекращение помощи росту китайской экономики. Согласно этой точке зрения, упреждающие действия оправданы, даже если это означает нарушение правил Всемирной торговой организации, для написания и продвижения которых так много сделали сами США.

Этот фронт в новой «холодной войне» открылся задолго до того, как Россия «вторглась» в Украину. И с тех пор высокопоставленные официальные лица США предупредили, что война не должна отвлекать внимание от реальной долгосрочной угрозы - Китая. Учитывая, что российская экономика примерно такого же размера, как и испанская, ее «безграничное» партнерство с Китаем вряд ли имеет экономическое значение (хотя ее готовность участвовать в подрывной деятельности по всему миру может оказаться полезной для ее более крупного южного соседа).

Но стране, находящейся в состоянии «войны», нужна стратегия, и США не могут победить в новом состязании великих держав в одиночку; ему нужны друзья. Ее естественными союзниками являются Европа и другие развитые демократии по всему миру. Но Трамп сделал все, что мог, чтобы оттолкнуть эти страны, а республиканцы, все еще полностью ему обязанные, предоставили достаточно причин, чтобы усомниться в том, являются ли США надежным партнером.

Более того, США также должны завоевать сердца и умы миллиардов людей в развивающихся странах мира и странах с формирующимся рынком – не только для того, чтобы число на их стороне, но и для обеспечения доступа к важнейшим ресурсам.

В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Его долгая история эксплуатации других стран не помогает, равно как и его глубоко укоренившийся «расизм» — сила, которую Трамп умело и цинично направляет.

Совсем недавно политики США внесли свой вклад в глобальный «вакцинный апартеид», когда богатые страны получили все необходимые им прививки, а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы. Между тем, новые противники Америки в холодной войне сделали свои вакцины доступными для других по цене или ниже ее стоимости, а также помогают странам развивать свои собственные предприятия по производству вакцин.

Разрыв в доверии становится еще больше, когда речь идет об изменении климата, которое несоразмерно затрагивает жителей Глобального юга, у которых меньше всего возможностей справиться с ситуацией. В то время как основные развивающиеся рынки сегодня стали ведущими источниками выбросов парниковых газов, совокупные выбросы в США по-прежнему являются самыми большими. Развитые страны продолжают увеличивать их и, что еще хуже, даже не выполнив своих скудных обещаний помочь бедным странам справиться с последствиями климатического кризиса, вызванного богатым миром. Вместо этого банки США способствуют надвигающимся долговым кризисам во многих странах, часто демонстрируя развратное безразличие к страданиям, которые они вызывают.

Европа и Америка преуспевают в обучении других тому, что является морально правильным и экономически разумным. Но сообщение, которое обычно приходит через — как ясно показывает настойчивость сельскохозяйственных субсидий в США и Европе — это «делай то, что я говорю, а не то, что я делаю». Особенно после лет правления Трампа Америка больше не претендует на моральное превосходство и не имеет права давать советы. Нео либерализм и просачивающаяся экономика никогда не были широко распространены на Глобальном Юге, а теперь они везде выходят из моды.

В то же время Китай преуспел не в чтении лекций, а в обеспечении бедных стран жесткой инфраструктурой. Да, эти страны часто по уши в долгах; но, учитывая собственное поведение западных банков в качестве кредиторов в развивающемся мире, США и другие страны едва ли могут указывать на это пальцем.

Я мог бы продолжать, но суть должна быть ясной: если США собираются вступить в новую холодную войну, им следует лучше понять, что потребуется для победы. Холодные войны в конечном счете выигрываются с помощью мягкой силы привлечения и убеждения. Чтобы выйти на первое место, мы должны убедить остальной мир покупать не только нашу продукцию, но и социальную, политическую и экономическую систему, которую мы продаем.

США могут и уметь делать лучшие в мире бомбардировщики и ракетные комплексы, но здесь они нам не помогут. Вместо этого мы должны предложить конкретную помощь развивающимся странам и странам с формирующимся рынком, начиная с отказа от всей интеллектуальной собственности, связанной с COVID, чтобы они могли производить вакцины и лекарства для себя.

Не менее важно, чтобы Запад снова сделал наши экономические, социальные и политические системы предметом зависти всего мира. В США это начинается с сокращения насилия с применением огнестрельного оружия, улучшения экологических норм, борьбы с неравенством и расизмом и защиты репродуктивных прав женщин. Пока мы не докажем, что достойны вести за собой других, мы не можем ожидать, что другие будут маршировать под наш барабан,- пишет Джозеф Стиглиц.