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Спецслужбы Узбекистана задержали мужчину с фальшивыми $10 тысячами, завезенными из Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали мужчину с 10,6 тыс. фальшивых долларов. Их планировалось распространить в Ташкенте, сообщили правоохранительные органы республики.

Поддельные доллары были обнаружены при проверке 36-летнего жителя Учкурганского района Наманганской области, которого ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

В ходе доследственной проверки мужчина сообщил, что получил фальшивые доллары у жителя Янгикурганского района, который позже был задержан в ходе оперативного мероприятия.

Сотрудники СГБ выяснили, что фальшивые доллары были завезены в Узбекистан гражданином Кыргызстана по имени «Тинар» для того, чтобы распространить их в Ташкенте.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) Уголовного кодекса, ведется следствие.

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