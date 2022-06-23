400 человек погибли из-за наводнения в Афганистане

CentralAsia (CA) - В Афганистане произошло наводнение, которое унесло 400 жизней. Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на Министерство по борьбе со стихийными бедствиями.

Согласно информации, за последние несколько дней во многих провинциях Афганистана прошли сильные дожди, приведшие к наводнению.

По данным Государственного министерства по борьбе со стихийными бедствиями, наводнения также нанесли финансовый ущерб жителям.

«Раненые эвакуированы в госпитали. Люди, чьи дома пострадали в результате наводнения, эвакуированы и обеспечены палатками», — сказал Мавлави Шарфуддин Муслим, заместитель министра по ликвидации последствий стихийных бедствий.

За последние несколько дней во многих провинциях прошли сильные дожди и наводнения.

Наводнения затронули провинции Кунар, Нангархар, Нуристан, Лагман, Панджшер, Парван, Кабул, Каписа, Майдан Вардак, Бамиан, Газни, Логар, Саманган, Сар-э-Пул, Тахар, Пактия, Хост и Дайкунди, а также Районы Саланг.

Ранее, в ночь на 22 июня в Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 баллов. По последним данным, число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 1,5 тысяч.