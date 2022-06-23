Токаев призвал с почтением относиться к исторической роли Назарбаева

CentralAsia (CA) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников не забывать об исторических заслугах первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом он сказал на выступлении на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции.

«Мы, казахстанцы, должны уважать работу наших политических деятелей. Это относится и к первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Его вклад в создание нашей независимой страны был признан мировым сообществом. Поэтому уважение исторической роли первого президента является общей задачей для всех нас. Его политическое наследие будет справедливо оценено будущими поколениями», - сказал президент.

Он отметил, что нынешнее поколение должно много работать для страны. «Как нация должны в первую очередь быть трудолюбивыми. Политические игры должны быть остановлены», - заявил Токаев.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана, занимал пост с 1989 по 2019 год.