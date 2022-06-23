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Великобритания ввела новые санкции против России

CentralAsia (CA) -  Лондон ввел очередные санкции против России, детали опубликовал сайт правительства Великобритании.

Запреты вводятся на:

- продажу, предоставление или передачу России всего, что связано с химическим и биологическим оружием;

- поставки прямым или непрямым способом авиатоплива или топливных добавок;

- импорт, покупку, поставки приносящих доход товаров, которые происходят из России;

- поставки или передачу России, либо лицам, связанным с Россией, банкнот фунтов стерлингов и евро;

- продажу, передачу, предоставление технологий в сфере морских перевозок.

Практически во всех указанных случаях речь идет также о запрете на связанную техническую помощь, финансовые и брокерские услуги.

Западные страны усилили давление на Россию после начала военных действий. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам. Как сообщает телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.

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