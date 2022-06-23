ICAO может присвоить России статус страны с проблемами с безопасностью авиаперелетов

CentralAsia (CA) - Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что в России существует проблема с обеспечением безопасности полетов, пишет РБК со ссылкой на закрытый бюллетень организации от 15 июня.

Опасения ICAO связаны с тем, что российские самолеты зарегистрированы в реестрах разных стран. Российские власти должны решить проблему регистрации до 14 сентября, чтобы не получить статус страны с проблемами обеспечения безопасности полетов.

Как следует из документа, подлинность которого изданию подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин, в ICAO считают, что из-за регистрации самолетов в реестрах воздушных судов разных стран возникает проблема действительности лицензий на радиоборудование и сертификатов летной годности.

Авиационные власти России должны решить проблему регистрации судов в разных реестрах до 14 сентября. Как пояснил РБК Энтони Филбин, если это не будет сделано, то тогда на сайте организации с результатами аудитов безопасности полетов появится «красный флажок».

«Красные флажки — используются для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать государствам, получающим их», — сказал Филбин. Он подчеркнул, что решение о том, как использовать эту информацию, каждая страна принимает самостоятельно.

Организация может как и рекомендовать России исправить проблемы с обеспечением безопасности, так и исключить из стран-участниц. Последний вариант приведет к серьезным проблемам с международными перелетами, доступом к навигационным системам и ряду других.

ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году.