Путин приедет на Каспийский саммит в Ашхабаде
- Азия и мир, политика
- 17:29, 23 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня в Ашхабаде, заявил журналистам 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Песков пока не стал комментировать, запланированы ли на полях мероприятия у Путина какие-либо двусторонние встречи. «Мы сообщим», — сказал пресс-секретарь.
Ранее в июне Москву посетил с визитом новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В ходе переговоров он пригласил Путина посетить страну, российский лидер принял приглашение.
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