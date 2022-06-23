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Путин приедет на Каспийский саммит в Ашхабаде

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня в Ашхабаде, заявил журналистам 23 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщает издание, Песков пока не стал комментировать, запланированы ли на полях мероприятия у Путина какие-либо двусторонние встречи. «Мы сообщим», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в июне Москву посетил с визитом новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. В ходе переговоров он пригласил Путина посетить страну, российский лидер принял приглашение.

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