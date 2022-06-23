Коалиция врачей WHN объявила оспу обезьян пандемией

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - Коалиция World Health Network (WHN), объединяющая разные группы ученых, объявила оспу обезьян пандемией. Представители WHN призвали Всемирную организацию здравоохранения также объявить о начале пандемии на грядущем собрании.

Согласно данным ВОЗ, в мире было выявлено более 2100 случаев заражения оспой обезьян. Пациенты с данным заболеванием были выявлены на территории Испании, Германии, Великобритании, а также Южной Кореи.

Объявление WHN было сделано перед совещанием ВОЗ, которое состоится 23 июня, чтобы принять решение о вспышке обезьяньей оспы. Даже при уровне смертности намного ниже, чем у оспы, если не будут предприняты действия, чтобы остановить продолжающееся распространение — действия, которые могут быть реализованы на практике, — миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами, говорится в сообщении.

Обозначение Всемирной сетью здравоохранения (WHN) оспы обезьян как общественной чрезвычайной ситуации указывает на то, что эта вспышка не ограничивается одной страной или регионом и должна быть устранена немедленными действиями по предотвращению передачи инфекции среди населения.

«Всемирная сеть здравоохранения объявляет вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей глобальное значение, тем самым указывая на то, что эта вспышка не ограничивается одной страной или регионом и должна быть устранена немедленными действиями, предпринятыми везде, где имеет место передача инфекции в сообществе, чтобы обеспечить минимальные усилия и наименьшее воздействие этой вспышки», — говорится в сообщении ВОЗ.

WHN заявила, что действия необходимы для предотвращения широкого распространения информации о симптомах, которые идентифицируют обезьянью оспу.

Кроме того, необходимы усилия для широкой доступности тестирования без ограничений, основанных на конкретных мерах, таких как поездки, известные контакты с инфицированными людьми или членство в определенных сообществах, которые до сих пор относились к группе высокого риска.

В Твиттере американский ученый в области общественного здравоохранения и соучредитель WHN Эрик Фейгл-Динг написал: «Сегодня WHN объявила, что объявляет текущую вспышку обезьяньей оспы пандемией с более чем 3500 случаями в 58 странах и быстрым распространением по континентам. Вспышка не остановится без согласованных глобальных действий».

Declaration—@TheWHN Network today announced that they are declaring the current #monkeypox outbreak a pandemic with over 3500 cases across 58 countries and the rapidly expanding across continents. The outbreak will not stop without concerted global action.https://t.co/bGNR9iSHNd pic.twitter.com/ggO7gWldeD — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 23, 2022

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