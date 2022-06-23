Bloomberg: Россия вытесняет Ирак с азиатского нефтяного рынка

CentralAsia (CA) - Из-за больших скидок на российские энергоресурсы азиатские импортеры стали отдавать предпочтение России, ослабив рыночные позиции Ирака. Об этом пишет Bloomberg.

Основными покупателями иракской нефти были Китай и Индия, увеличившие поставки ресурса из России.

«По словам трейдеров, которые покупают и продают сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен», - отмечают в агентстве.

В настоящее время Ирак обсуждает с импортерами предоставление скидок для повышения привлекательности иракских ресурсов. В качестве другого фактора утери Ираком прежних рыночных позиций рассматривается особенность экспортируемой страной нефти, из которой труднее произвести бензин или дизельное топливо, чем из российского сырья.

Несмотря на то, что Ирак по-прежнему остается крупнейшим нефтеэкспортером в Индию, Россия значительно нарастила экспортные объемы в индийском направлении (с 277 тыс. баррелей в сутки в апреле до 819 тыс. в мае), что сделало ее вторым крупнейшим поставщиком ресурса в Индию. Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55% в годовом выражении, и по итогам месяца показатель поставок сырья достиг рекордного уровня. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.