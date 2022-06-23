Nike окончательно уходит из России

CentralAsia (CA) - Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит с российского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

На российской версии сайта компании опубликовано сообщение: «Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе». Там также говорится, что временно закрытые магазины «больше не откроются».

В начале марта Nike приостановила выполнение заказов в России. В конце мая «Ведомости» со ссылкой на письмо франчайзи компании IRG написали, что американская компания не продлила с ним соглашение. После исчерпания товарных запасов российский партнер закроет все магазины под этим брендом. Франчайзи управляет 36 магазинами в России.

Ранее о приостановке работы или уходе с российского рынка объявили и другие спортивные марки, в том числе Adidas и Puma, а также бренды одежды Levi's, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.