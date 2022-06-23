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Великобритания расширила санкции против России

CentralAsia (CA) -  Великобритания расширила санкции против России, запретив поставлять в страну банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или валютах ЕС», — говорится в сообщении.

Под запрет также попал экспорт авиатоплива и присадок для него. Он распространяется на поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанную с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги).

Также запрещен «импорт, приобретение, поставка приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России».

В марте поставлять свои валюты в Россию запретили ЕС и США. При этом запрет на экспорт банкнот евро не распространяется на те случаи, когда средства нужны для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также на нужды диппредставительств и консульств.

С конца февраля Британия ввела уже несколько пакетов антироссийских санкций. Весной Соединенное Королевство запретило экспорт в Россию авиационной и космической продукции, квантовых технологий, химикатов, пластмассы, предметов роскоши. Британия также запретила импорт российских железа и стали, серебра, икры, повысила таможенные пошлины на импорт российских платины и палладия.

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