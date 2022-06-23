Европарламент большинством голосов предоставил Украине статус кандидата в ЕС

CentralAsia (CA) - 23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). Запись заседания доступна на официальном сайте законодательного и представительного органа.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов заявил об успешной регистрации заявки на членство в политическом объединении. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения сообщил о передаче заявки в Брюссель.

После получения статуса кандидата в члены ЕС следует процесс подготовки к вступлению, в рамках которого предполагается сближение законодательства Украины с законодательством Европейского союза. Для полноценного членства Украине необходимо выполнить требования Европейской комиссии (ЕК), которые являются неизменными с 2014 года, когда Киев впервые поднял тему евроинтеграции.

В частности, Брюссель требует продолжения судебной реформы и реализации реформы Конституционного суда. Эти процессы в украинском законодательстве «забуксовали» еще до начала спецоперации из-за противоречий между Зеленским и оппозицией. Кроме того, на Украине должна быть выстроена система антикоррупционного законодательства. Также Киев должен на законодательном уровне обеспечить должную поддержку нацменьшинствам, в первую очередь венграм.