Cisco полностью уйдет из России и Беларуси

CentralAsia (CA) - Американский производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения Cisco принял решение постепенно свернуть всю свою деятельность в России и Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении компании говорится:

«Мы приняли решение начать планомерную свертывание бизнеса в России и Беларуси. <...> Мы свяжемся с клиентами, партнерами и поставщиками напрямую для решения наших финансовых вопросов, включая возмещение авансовых платежей за услуги и программное обеспечение».

В марте Cisco приостановила бизнес-операции в России, включая продажи и обслуживание. Как теперь сообщает Reuters, западные компании начали ускорять процесс ухода из России.

Сегодня также президент Microsoft заявил, что компания будет постепенно сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока в регионе ничего не останется.