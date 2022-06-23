экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Cisco полностью уйдет из России и Беларуси

CentralAsia (CA) -  Американский производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения Cisco принял решение постепенно свернуть всю свою деятельность в России и Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В заявлении компании говорится:

«Мы приняли решение начать планомерную свертывание бизнеса в России и Беларуси. <...> Мы свяжемся с клиентами, партнерами и поставщиками напрямую для решения наших финансовых вопросов, включая возмещение авансовых платежей за услуги и программное обеспечение».

В марте Cisco приостановила бизнес-операции в России, включая продажи и обслуживание. Как теперь сообщает Reuters, западные компании начали ускорять процесс ухода из России.

Сегодня также президент Microsoft заявил, что компания будет постепенно сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока в регионе ничего не останется.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане за сутки выявили 98 новых случаев COVID-19
  • В Узбекистане прямо во время собрания за хищения арестовали 8 чиновников
  • Bloomberg: Россия вытесняет Ирак с азиатского нефтяного рынка


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com