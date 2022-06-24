В России прекратили продажи Nexia из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Россию остановлены поставки бюджетных моделей Chevrolet Nexia, Cobalt и Spark, которые собирают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, передает «Авторевю». По данным издания, поставки автомобилей из Узбекистана были прекращены еще 9 марта 2022 года, но автосалоны все это время распродавали остатки.

Дело в том, что UzAuto Motors выпускает автомобили по лицензии американского концерна General Motors, который принял решение покинуть российский рынок. Причем, в GM решили, что из России уйдут не только американские Chevrolet и Cadillac, но и «узбекские» модели. Воевать с GM из-за российского рынка в Узбекистане не планируют, ведь это может грозить отзывом лицензии и крупными проблемами с производством (в 2021 году UzAuto Motors выпустила в общей сложности 237 тыс. автомобилей, которые в основном были проданы на местном рынке).

В России продажами узбекских Chevrolet занималась компания «Келес Рус». «Поставки автомобилей Chevrolet массового сегмента в Россию, действительно, прекращены, и решение об их возобновлении не принималось. Думаю, это может произойти только при условии изменения санкционного режима в целом. В настоящее время компания «Келес Рус» сосредоточила свою деятельность на поддержке гарантийных обязательств перед клиентами — мы компенсируем дилерам связанные в связи с этим затраты, а также занимаемся продажей запасных частей со склада, который был сформирован ранее», — заявил агентству «Автостат» исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов.