В Узбекистане четырехлетний мальчик умер от неизвестной болезни

- Узбекистан, общество
- 9:31, 24 июня 2022
- Просмотров: 284 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - В соцсетях появились сообщения, что 4-летний мальчик скончался от «неизвестной» болезни в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В Минздраве Узбекистана прокомментировали инцидент.
Сообщается, что 6-летний родственник скончавшегося мальчика находится в критическом состоянии в реанимации. Отмечается, что врачи не смогли поставить диагноз.
«Для расследования ситуации и выяснения ситуации Министерство здравоохранения сформировало специальную медицинскую бригаду, состоящую из квалифицированных профессоров и врачей, и немедленно направило в Гузарский район», — говорится в сообщении ведомства.
Минздрав Узбекистана взял ситуацию под контроль.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.