В Узбекистане четырехлетний мальчик умер от неизвестной болезни

CentralAsia (UZ) - В соцсетях появились сообщения, что 4-летний мальчик скончался от «неизвестной» болезни в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В Минздраве Узбекистана прокомментировали инцидент.

Сообщается, что 6-летний родственник скончавшегося мальчика находится в критическом состоянии в реанимации. Отмечается, что врачи не смогли поставить диагноз.

«Для расследования ситуации и выяснения ситуации Министерство здравоохранения сформировало специальную медицинскую бригаду, состоящую из квалифицированных профессоров и врачей, и немедленно направило ​​в Гузарский район», — говорится в сообщении ведомства.

Минздрав Узбекистана взял ситуацию под контроль.