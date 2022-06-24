В Испании выявили первый случай заражения холерой с 1979 года

CentralAsia (CA) - В Испании зафиксировали первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай заражения холерой с 1979 года. Об этом пишет газета Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, заражение выявили у молодой несовершеннолетней девушки в провинции Толедо автономного испанского сообщества Кастилия-ла-Манча.

Она выпила неочищенную воду из колодца на территории фермы. Девушка была госпитализирована в больницу и после успешного прохождения лечения выписана.

Местные власти опечатали территорию фермы для проведения расследования: специалисты пытаются найти источник заражения, а также определить, есть ли другие пострадавшие.

«Это несерьезный случай, несмотря на то что ферму закрыли, чтобы исключить риски для населения», — заверил представитель правительства региона.

В результате последней вспышки холеры в Испании в 1979 году от болезни пострадало 264 человека. Инфекция передавалась как прямым путем, так и через загрязнение воды и продуктов питания из-за антисанитарии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев заражения холерой и от 21 000 до 143 000 случаев смерти.

Холера — это острое инфекционное заболевание, вызывающее диарею, судороги и слабость. Возбудителем является бактерия Vibrio cholerae (холерный вибрион), попадающая в организм вместе с зараженными ею продуктами питания или водой или при контакте с больными. Несмотря на то, что во многих случаях заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, в некоторых случаях оно может привести к летальному исходу за несколько часов. Смерть, как правило, наступает из-за большой потери жидкости. Заболевание относится к группе особо опасных для жизни и здоровья человека, так как распространяется стремительно и поражает большие группы людей, болеют, в том числе и дети.