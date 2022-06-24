Мининфоком Узбекистана заключил меморандумы о сотрудничестве с «MasterCard» и «Visa»

CentralAsia (UZ) - Находящаяся в США с визитом делегация Узбекистана во главе с министром по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзодом Шерматовым провела встречи с представителями платёжных систем «MasterCard» и «Visa».

По информации посольства Узбекистана, в ходе беседы с вице-президентом «MasterCard» Сами Лаксудом обсуждались приоритеты сотрудничества в развитии экосистем электронной коммерции, наращивания потенциала малого и среднего бизнеса в сфере цифровой торговли, а также возможности создания партнёрской площадки для онлайн-платежей и других услуг.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере образовательных проектов и наращивания потенциала малого и среднего бизнеса, запуска «Entrepreneurs Odyssey», «MasterCard Academy» и других онлайн-платформ на узбекском языке, а также в части содействия в создании собственных порталов электронной коммерции для малого и среднего бизнеса Узбекистана и проведения мастер-классов и лекций для студентов вузов.

По итогам встречи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и «Mastercard» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Кроме того, узбекская делегация также провела встречу с представителями платёжной системы «Visa». В ходе беседы стороны обменялись мнениями об углублении сотрудничества в сфере развития и наращивания потенциала малого и среднего бизнеса через специальную платформу для расчётов, а также создания потенциальной партнерской площадки, включая онлайн-платежи и другие.

Делегация из Узбекистана также посетила дата-центр VISA в городе Ашбёрне в штате Вирджиния и ознакомилась с его работой. Гостям подробно рассказали о деятельности центра и провели презентацию.

По итогам встречи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и «VISA» подписали Меморандум о сотрудничестве в области разработки, оцифровки и внедрения технологий в сфере информационно-коммуникационных технологий в республике.

«MasterCard» и «Visa» являются самыми крупными международными платежными системами, объединяющими 37 тысяч финансовых учреждений в 210 странах мира. На сегодняшний день в мире насчитывается более 3,4 миллиарда карт «Visa» и 1,5 миллиарда –«MasterCard». На долю данных платежных систем приходятся более 50% финансовых операций в мире, осуществляемых кредитными и дебетовыми картами.