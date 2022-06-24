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ВОЗ: В мире выявлено более 3 тыс. случаев заражения оспой обезьян
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  С начала года в 48 странах мира выявили свыше 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, от заболевания официально умер пока только один человек.

Гебрейесус выступил на заседании комитета ВОЗ в Женеве, который должен определить, является ли вспышка оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Глава ВОЗ считает, что масштабы передачи вируса от человека к человеку, «скорее всего, недооценены».

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны-члены ВОЗ делиться данными о выявленных случаях заражения. Он отметил, что необходимо отслеживать контакты заболевших, провести секвенирование вируса, а также принять меры по предотвращению распространения инфекции.

ВОЗ предупреждала, что оспой обезьян можно заразиться повторно. Всемирная организация планирует переименовать это заболевание.

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