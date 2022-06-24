В Туркменистане сильный ветер на 250 км вынес пыль в Каспийское море

CentralAsia (TM) - 22 июня сильный ветер на 250 километров вынес огромные массы пыли из Туркменистана в Каспийское море. Об этом сообщает «Метеожурнал».

При порывах скорость ветра в прикаспийском Балканском велаяте достигала 21 м/с.

По данным «Хроники Туркменистана», сильный ветер с порывами до 18 м/с наблюдался также и в Ашхабаде. Скорость ветра здесь оказалась на 6-8 м/с выше ожидаемой.

Это привело к появлению в столице кратковременных пыльных поземков, которые ограничивали видимость.

Издание отмечает, что в последнее время в разных районах Туркменистана регулярного фиксируются сильные ветра, сопровождающиеся пыльными бурями разной интенсивности и пылевыми поземками. Чаще всего сильный ветер фиксировался на востоке Туркменистана, а самые сильные пыльные бури на юго-востоке Ахала и в Марыйской области.