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В Монголии за сутки выявлено 23 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрирован 23 новых случая заражения коронавирусом.

Из новых случаев 16 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 7 случаев был выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2118 (+0) человек.

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Коронавирус в Монголии
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