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Шавкат Мирзиеев выступит на саммите по вопросам глобального развития формата «БРИКС плюс»

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 24 июня, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в Диалоге высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс».

В мероприятии, которое пройдет под председательством китайской стороны в онлайн-режиме, также будут участвовать главы государств и правительств государств группы БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, а также руководители Алжира, Аргентины, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии и других. Всего ожидается участие делегаций из 18 стран.

В повестку дня форума включены вопросы укрепления глобального партнерства по реализации Повестки устойчивого развития на период до 2030 года. Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего в области «зеленой экономики», высоких технологий, инноваций, цифровизации, транспорта и логистики, гуманитарного обмена.

Ожидается, что президент Узбекистана в своем выступлении обозначит приоритетные направления широкого международного сотрудничества в совместном достижении Целей устойчивого развития.

Новый формат «БРИКС плюс» был запущен в целях налаживания взаимовыгодного и многопланового сотрудничества государств группы БРИКС с другими ведущими развивающимися странами.

Форум играет большую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, трансфере передовых технологий и знаний, развитии кооперационных связей и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, укреплении конструктивного диалога в сфере безопасности.

В странах БРИКС проживают свыше 3 миллиардов человек, на них приходится около 25 процентов мирового ВВП, порядка 20 процентов глобальной торговли и 25 процентов прямых инвестиций.

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