Маршрут грузоперевозок в Китай с транзитом через Монголию имеет перспективы, — Левитин

CentralAsia (MNG) - Увеличение транзита через Монголию поможет увеличить экспорт грузов по железной дороге из Сибири в Китай, заявил в четверг помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин на пленарном заседании IX Международного Сибирского транспортного форума.

«Недавно мы видели новую презентацию — маршрут из Тувы через Монголию в Китай. В сегодняшней ситуации, на мой взгляд, это проект, которому нужно уделить очень серьезное внимание. Если мы договоримся с нашими китайскими и монгольскими коллегами, мы сможем провести значительную часть потока, который не может покинуть СФО [Сибирский федеральный округ] через Монголию в Китай», — сказал Левитин.

По его словам, Сибирь «зажата» между Восточным полигоном, заполненным грузами, и грузами, идущими на восток с юга и северо-запада. Помимо Монголии, Левитин указал Северный морской путь как второе направление экспорта грузов с последующим выходом в Китай.

«Другого пути вывоза угля нет, есть проблемы на юге, сибирское зерно — отдельная проблема, потому что есть только один способ перевозки — по железной дороге, он не субсидируется», — сказал Левитин.

Он добавил, что транспортная инфраструктура Сибири всегда была транзитной, но сейчас перед экономикой стоят новые задачи, в связи с чем необходимо определить новые приоритеты.

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