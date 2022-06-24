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Узбекистан и Россия возобновили железнодорожное сообщение

CentralAsia (UZ) -  Спустя два года снова начали курсировать поезда из Узбекистана в Россию. С 23 июня возобновлено движение поезда Ташкент - Самара отправлением один раз в неделю из Ташкента по четвергам и из Самары - по воскресеньям.

25 июня в Самару из Ташкента прибудет «первая ласточка». В четверг, 23 июня, этот поезд отправился в путь. А 25 июня из Узбекистана в Волгоград повезет пассажиров еще один состав.

Поезд Ташкент - Самара раз в неделю будет отправляться из Ташкента по четвергам, обратно - по воскресеньям. Из Ташкента в Волгоград - по субботам, обратно - по вторникам.

Железнодорожное сообщение между двумя странами было прервано в марте 2020 года.

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