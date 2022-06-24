Elixir Energy подписывает меморандум о взаимопонимании по проекту зеленого водорода с Softbank Energy

CentralAsia (MNG) - Сделка по чистой энергии включает проект, который будет реализован в Монголии.

Elixir Energy объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с Softbank Energy в отношении проекта зеленого водорода, который будет запущен в Монголии.

«Это обеспечивает основу для растущего партнерства для активной реализации того, что мы считаем потенциальным глобальным проектом по экспорту зеленого водорода первого уровня», — сказал управляющий директор Нил Янг.

Elixir Energy Ltd. и SoftBank Energy Corp будут совместно работать над разработкой возобновляемого H2 в рамках инициативы, которая будет реализована в пустыне Гоби в Монголии.

Меморандум о взаимопонимании предлагает компаниям рамки на следующие пару лет, в течение которых фирмы будут сотрудничать в реализации мелкомасштабного пилотного проекта, из которого вырастет более крупная разработка. Компании будут продвигаться вперед с рядом предварительных технико-экономических обоснований, чтобы в первую очередь обеспечить жизнеспособность запуска пилотного проекта. Конечной целью усилий будет совместная разработка проекта по производству возобновляемой энергии H2 гигаваттного класса.

«Мы рады, что потенциал нашего проекта Gobi H2 был подтвержден подписанием меморандума о взаимопонимании с компанией уровня SoftBank Energy», — сказал Янг. «Это обеспечивает основу для растущего партнерства для активной реализации того, что мы считаем потенциальным глобальным проектом по экспорту зеленого водорода первого уровня».

Это будет не первый раз, когда Elixir вступает в пустыню Гоби для энергетической инициативы. Ему принадлежит инициатива по добыче метана угольных пластов Nomgon IX, расположенная в южной части Гоби в стране. Elixir видит большой потенциал в том, как разведка природного газа и возобновляемые возможности производства H2 совпадут.

SBE управляет ветряной электростанцией Цэций в пустыне Гоби через совместное предприятие в стране. В настоящее время эта ветряная электростанция вырабатывает около 50 мегаватт электроэнергии. SBE стремится изучить возможности этого проекта зеленого водорода и других возобновляемых ресурсов в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения