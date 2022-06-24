Таймазова среди 24 россиян, выступающих в качестве нейтральных игроков на турнире Большого шлема IJF в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Бронзовый призер Олимпийских игр Мадина Таймазова и чемпион Европейских игр Арман Адамян входят в число тех, кто из России готов участвовать под флагом IJF в монгольской столице.

Адамян занимает второе место в мире в категории до 100 кг, а Таймазова занимает первое место в женском дивизионе до 70 кг.

Примечательно, что в Улан-Баторе нет дзюдоистов, представляющих Украину, после того как Федерация дзюдо Украины заявила, что не будет принимать участие в соревнованиях, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены.

IJF запретила использование флагов России и Белоруссии в ответ на войну в Украине, но не стала полностью оголять спортсменов, разрешив им соревноваться как нейтральные.

Федерация дзюдо России объявила в марте, что отказывается от участия в международных соревнованиях из соображений безопасности и трудностей с поездками.

Тем не менее, спортсмены из России намерены вернуться на турнир Большого шлема с 13 мужчинами и 11 женщинами-дзюдоистами, представляющими IJF.

В прошлом месяце президент IJF Мариус Визер опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что «мы не можем наказывать людей, которые не несут ответственности за действия других», и подчеркнул, что «войне, политике и дискриминации нет места» в спорте.

Он добавил, что «глубоко разочарован тем, что в этом конфликте речь идет только о победе той или иной стороны, а не о мире», и настаивал на том, что «мы должны быть едины и в хорошие времена, и в плохие». .

В мужском зачете к Адамяну присоединятся соотечественники Аюб Блиев, Альберт Огузов, Мурад Чопанов, Яго Абулагзе, Махмадбек Махмадбеков, Алан Хубецов, Давид Карапетян, Михаил Игольников, Мансур Лорсанов, Армен Эгей, Матвей Каниковский и Инал Тасоев.

Среди других российских спортсменок, соревнующихся в Улан-Баторе, - Ирина Долгова, Сабина Гилизова, Лилия Нугаева, Алеся Кузнецова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая, Камила Бадурова, Надежда Татарченко, Дарья Владимирова и Анна Гущина.

Они входят в число 255 участников из 30 стран, участвующих в турнире Большого шлема IJF, в котором участвуют Денис Виеру из Молдовы, Хорхе Фонсека из Потугала и Ян Юн-вэй из Китайского Тайбэя.

Турнир начался сегодня и завершиться в воскресенье (26 июня).

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