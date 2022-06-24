Мобильные роботы будут пилотировать на монгольском пограничном пункте Гашуунсухайт — Ганцмод

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета Министров было принято решение о пилотировании автоматических транспортных средств (AGV) на погранпереходе Гашуунсухайт — Ганцмод.

Автоматически управляемое транспортное средство (англ. Automated (Automatic) Guided Vehicle (AGV), нем. Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF)) — это мобильный робот, применяемый в промышленности для перемещения грузов, товаров и материалов в производственном процессе или в складском хозяйстве. Устройство оснащается системой, позволяющей ему ориентироваться в пространстве. Также похожие роботы могут применяться в медицинских учреждениях для обслуживания больных с ограниченной подвижностью.

Решение было направлено на облегчение нагрузки и увеличение экспорта угля на 10 млн тонн, по оценкам. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим должностным лицам провести пилотный пуск AGV до 5 июля.

В ближайшее время он также будет внедрен в портах Шивээхурэн — Сэхээ и Ханги — Мандал. Для Монголии крайне важно увеличить свой экспорт в то время, когда цена на уголь на международном рынке высока, и правительство надеется, что AGV сыграет важную роль в этом отношении.

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