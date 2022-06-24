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Ситуация с COVID-19 в Монголии относительно безопасна

CentralAsia (MNG) -  В марте 2022 года Монголия отменила все ограничения на въезд из-за COVID-19. Как привитые, так и непривитые путешественники могут въезжать в Монголию без предъявления каких-либо документов о COVID-19.

В настоящее время ситуация с COVID-19 в Монголии относительно безопасна. Тем не менее, Министерство здравоохранения по-прежнему просит людей принимать основные профилактические меры, такие как ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и регулярная дезинфекция рук.

Монголия — страна с увлекательной историей и культурой, которая по-настоящему жива и по сей день. Даже если вы останетесь в столице Улан-Баторе, вы увидите переносные юрты (круглые войлочные палатки, используемые монгольскими кочевниками), установленные на задних дворах аккуратных кирпичных домов, где молодые молодожены живут до тех пор, пока они не соберутся найти свой собственный дом.

Туры на полноприводных автомобилях отправят вас в путешествие по бескрайним степям, где пасутся большие стада животных, или через засушливые заросли пустыни Гоби, где были найдены окаменелости динозавров.

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