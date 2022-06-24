Около 800 монгольских туристов посетят Чеджудо

CentralAsia (MNG) - Первая группа из около 150 монгольских туристов прибыла в международный аэропорт Чеджудо на южном курортном острове Чеджу в среду. По данным Корейской туристической организации (KTO), во время своего пятидневного пребывания они пройдут медицинские осмотры в трех больницах на острове и посетят различные туристические направления.

Это был первый визит большой группы медицинских и велнес-туристов с начала пандемии в начале 2020 года. До сентября из Монголии должны вылететь еще пять групп численностью около 140 человек в каждой.

Чеджудо 제주도 — самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Официальное название провинции — Провинция с особой автономией Чеджу (제주특별자치도 Чеджу тхыкпхёль чачхидо). Его административный центр — город Чеджу. Остров расположен в Корейском проливе к юго-западу от провинции Чолла-Намдо, частью которой Чеджу являлся до 1946 года. Был известен европейцам под названием остров Квельпарт.

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