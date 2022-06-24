Монголы и американцы намерены построить марсианские базы в Гоби

CentralAsia (MNG) - Монгольская Гоби подходит для экспериментов и исследований из-за сходства с Марсом.

23 июня заместитель министра образования и науки Г.Ганбаяр провел встречу с представителями Марсианского общества. В начале встречи заместитель министра поблагодарил команду проекта за предоставление монгольским детям и молодежи возможности прочитать книгу «Дело для Марса» доктора Роберта Зубрина, президента Марсианского общества, и подчеркнул важность проекта в привлечении детей и молодежи к науке.

Представители Марсианского общества подчеркнули, что пустыня Гоби похожа на Марс, что делает ее идеальной для экспериментов и исследований. Они учат 12-15-летних о космосе через науку.

Заместитель министра образования и науки Г.Ганбаяр сказал: «Министерство готово поддержать создание исследовательской базы в монгольской Гоби. Это будет крупная инвестиция в монгольскую экономику, в том числе в образование и науку».

Проект «Марс V» был запущен с целью создания космического учебного и исследовательского научного парка для развития специального туризма в монгольской Гоби. Команда проекта предложила внедрить программу по обеспечению детей космическими и научными знаниями в будущем.

Также, министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ встретился с президентом "Марсианского общества", доктором Робертом Зубриным, его женой Хоуп Зубриным, а также с профессором Института космических исследований Университета Вакаяма Хироаки Акаяама.

Стороны обсудили возможность создания научно-исследовательской базы Марса в Монголии. В свою очередь министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ заявил, что Монголия готова в будущем поддерживать и сотрудничать с проектами мирового уровня и рассказал о возможности строительства исследовательской базы Марса в монгольской Гоби.

Марсианское общество – некоммерческая организация, посвященная освоению человеком планеты Марс. Она была основана Робертом Зубриным в 1998 году. Также доктор Роберт Зубрин является генеральным директором SpaceX.

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