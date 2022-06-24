Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита

CentralAsia (CA) - Лидеры государств БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР приняли Пекинскую декларацию XIV саммита объединения.

Двухдневный саммит БРИКС прошёл в формате видеоконференции. Председательствующей страной был Китай.

В декларации БРИКС сообщается:

- Страны БРИКС призвали ведущие развитые страны к ответственному экономическому развитию, свободному от политики, «чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран»;

- Стороны условились работать для проведения «давно назревшей реформы ВТО» в целях построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие;

- Члены БРИКС ожидают завершения пятого тестового запуска пула условных валютных резервов в конце 2022 года. Также поддержали работу по совершенствованию структуры координации пула и МВФ и прогресс в разработке Экономического бюллетеня БРИКС за 2022 год в рамках исследовательского трека пула;

- Стороны поддержали включение в число участников Нового банка развития (НБР) как развивающихся, так и развитых стран;

- Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР обеспокоены этическими дилеммами, связанными с искусственным интеллектом. «Мы отмечаем проведение форума БРИКС по большим данным для устойчивого развития. «Мы поддерживаем обмен информацией и техническое сотрудничество в области технологий ИИ», - говорится в декларации;

- Стороны одобрили технический доклад в сфере ГЧП (государственно-частное партнёрство) для обеспечения устойчивого развития и поприветствовали обмен передовыми практиками и опытом;

Отдельное внимание в документе уделено важности стартап-мероприятий БРИКС, включая площадку запуска инноваций БРИКС и Форум стартапов БРИКС, направленных на развитие деловых контактов, сотрудничества и наставничества;

- В БРИКС выступили против торговых барьеров и дискриминации под предлогом «зеленой повестки»;

-Страны БРИКС намерены стимулировать развитие сельского хозяйства, чтобы обеспечить продовольственную безопасность "пятерки" и мира в целом;

- «Будем работать над дальнейшим укреплением альянса БРИКС в области зеленого туризма в целях принятия мер, которые могут способствовать повышению жизнестойкости, устойчивости и инклюзивности туристического сектора», — отмечается в декларации;

- Лидеры поддерживают приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и подчеркиваем решительную приверженность ядерному разоружению и поддержку работе по данному вопросу в рамках сессии Конференции по разоружению в 2022 году;

- Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе;

- Лидеры стран БРИКС выступили против проявления двойных стандартов в отношении терроризма и экстремизма;

- Стороны заявили о готовности вдохнуть новую жизнь в дискуссии о реформе Совета Безопасности ООН и продолжать работу по активизации деятельности Генеральной Ассамблеи и укреплению Экономического и социального совета - говорится в декларации;

-Входящие в БРИКС государства будут и далее обсуждать возможность принять в объединение новые страны;

- Члены саммита призвали Деловой совет объединения укреплять сотрудничество в области агробизнеса, авиации и других сферах;

- В декларации напоминается о позициях стран на ситуацию в Украине озвученных на профильных площадках, а именно в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН. «Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной», — говорится в декларации;

- Участники саммита заявили о поддержке переговоров по проблеме Корейского полуострова и подтвердили приверженность ее урегулирования дипломатическим путем;

- Лидеры заявили о необходимости уважения суверенитета Афганистана и выразили поддержку невмешательству в его внутренние дела;

- В БРИКС выступили за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и восстановление этого механизма;

- Лидеры призвали страны БРИКС способствовать развитию цифровизации в области культуры в рамках Плана действий и наладить партнерские связи в сфере культуры, в основе которых инклюзивность и взаимное обогащение культур;

- Государства БРИКС будут укреплять многостороннее техническое сотрудничество, направленное на расширение возможностей в области реагирования на масштабные чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, всеобщего охвата услугами здравоохранения, исследования и разработки вакцин, систем профилактического и терапевтического здравоохранения и цифровой медицины;

- Лидеры стран БРИКС отметили необходимость создания в рамках объединения системы раннего предупреждения рисков эпидемий. Отмечается, что сделать это нужно в соответствии с Международными медико-санитарными правилами и Глобальной сетью ВОЗ по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер;

В декларации подчеркивается необходимость дальнейшего наращивания сотрудничества в области методов тестирования, терапии, исследования, производства и признания вакцин, исследования их эффективности и безопасности в свете новых вариантов вируса COVID-19.

БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.