За последние 35 лет температура повысилась по всей Центральной Азии: горные районы стали более жаркими и влажными, что ускорило таяние ледников, - исследование

// Francesco Ungaro

CentralAsia (KZ) - За последние 40 лет территория пустынь распространилась на 100 км в некоторых частях Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters.

Исследование также показало, что за последние 35 лет температура повысилась по всей Центральной Азии, включая части Китая, Узбекистана и Кыргызстана. В тот же период горные районы стали более жаркими и влажными, что, возможно, ускорило отступление некоторых крупных ледников.

Ключевые выводы:

- климат пустыни расширился к северу более чем на 100 км в средних широтах Центральной Азии с середины 1980-х годов;

- ранее холодный климат в высокогорных районах сменился более теплым и влажным климатом, который трансформирует гидрологию региона.

Более 60% территории Центральной Азии имеет засушливый или полузасушливый климат. В таком климате производство продовольствия и доступность природных ресурсов особенно чувствительны к изменениям климата. Даже незначительно засушливые годы привели к значительным потерям урожая в сельском хозяйстве, разрушению местной экономики и угрозе финансам стран и социальной стабильности. Таким образом, важно понять, как менялся климат в регионе и в каком направлении происходят изменения. Именно эти вопросы рассматриваются в данном исследовании. Использовался метод классификации климата.

Экономические и социальные последствия этих изменений включают сокращение сельскохозяйственных угодий и последующий потенциал производства продовольствия, уменьшение ледников и изменение сезонности осадков. Поскольку различные типы климата имеют свою флору и фауну, эти изменения также трансформируют экосистемы региона.

В Центральной Азии преобладает засушливый или полузасушливый климат, который особенно чувствителен к изменениям и сдвигам атмосферной циркуляции, вызванным природными и антропогенными причинами. Такая чувствительность обусловливает высокую уязвимость производства продовольствия и природных ресурсов в регионе к изменениям климата. Даже незначительно засушливые годы привели к значительным потерям сельскохозяйственного производства, разрушению местной экономики и угрозе финансам стран и социальной стабильности. Частично мотивированные этой уязвимостью, многие недавние исследования изучали изменения климата региона в прошлом с намерением получить представление о климате и применить полученные знания для разработки стратегий устойчивого производства продовольствия и управления местными ресурсами и экосистемами. Результаты этих исследований привели к общему выводу о том, что в последние десятилетия в Центральной Азии наблюдается повышение приземной температуры воздуха.

Однако они довольно сильно разошлись в отношении изменений количества осадков за последние десятилетия. Например, использовали несколько источников данных и показали уменьшение среднегодового, а также летнего количества осадков в Центральной Азии, а также сосредоточились на восточной части Центральной Азии (Синьцзян, Китай) и это показало увеличение среднего количества осадков в 1960-2020 годах. В то время как эти различные результаты изменения осадков в Центральной Азии могут быть результатом различных областей исследования, важно провести систематическое исследование и обеспечить последовательное понимание того, как менялся климат в регионе и как изменения осадков могли быть разными в разных районах региона.

Рис.1:

(а) Географические и геополитические границы Центральной Азии. (b) Распределение типов климата в Центральной Азии за период 1960-1979 годов. (c) Распределение типов климата в Центральной Азии за период 1990-2020 годов. (d) Изменения типов климата в регионе от (b) до (c). Стрелка в цветовом коде в (d) означает «изменен на».

Рис. 2:

(а) Колебания среднегодовой температуры приземного воздуха для различных типов климата в Центральной Азии с 1960 по 2020 год. Среднее значение вариации для каждого типа показано пунктирной линией для двух сегментов 1960-1980 и 1990-2002 годов. (b) Как (a), но для годовых осадков.

Таблица 1.:

Записка. T и P - среднемесячная температура приземного воздуха (°C) и среднемесячное общее количество осадков (мм) соответственно. Температура теплого и холодного воздуха самого теплого месяца и самого холодного месяца в году соответственно. Pann - это годовое количество осадков, а Pwr - процент годового количества осадков, выпавших в период с октября по март. Ps и Pw - это общее количество осадков за период с апреля по сентябрь и с октября по март соответственно. Pdry - это осадки самого засушливого месяца. E = 10 × (2,3T − 0,64Pwr + 41) - годовое поверхностное испарение (мм) (Lai et al., 2020).

Таблица 2. Изменения среднегодовой температуры и годового количества осадков для основных типов климата, показанных на рис. 2, рассчитанные как разность их значений в годы, отмеченные в нижнем индексе:

* указывает на то, что изменение является статистически значимым за период тестирования (t-тест) при доверительном уровне 95%. Единицами измерения являются °C и мм для изменения температуры и осадков соответственно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения