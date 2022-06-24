экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Летние условия хорошие более чем на 50% территории Монголии

CentralAsia (MNG) -  По данным Национального агентства метеорологии и окружающей среды, летние условия хорошие на более чем 50% территории Монголии. Умеренное примерно у 40% и плохое примерно у 10%.

В частности, летние условия хорошие во всей части аймаков Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул и Дорнод, хорошие на большей части аймаков Архангай, Хубсугул, Төв, Говьсумбэр, Хэнтий и Сухбаатар, в некоторой части аймаков Баян-Өлгий, Увс , Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай и Дорноговь, а также несколько сомонов в аймаках Дундговь и Өмнөговь.

В большинстве сомонов в аймаках Увс, Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь, Хэнтий, Сухбаатар и некоторых сомонов в аймаке Хубсугул летний режим умеренный.

Кроме того, в некоторых сомонах в аймаках Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай, Баянхонгор и Өвөрхангай летние условия плохие.

Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию
  • Elixir Energy подписывает меморандум о взаимопонимании по проекту зеленого водорода с Softbank Energy
  • Войска России штурмуют Золотое и готовятся наступать под Херсоном в сторону Николаева, - Генштаб ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com