Летние условия хорошие более чем на 50% территории Монголии

CentralAsia (MNG) - По данным Национального агентства метеорологии и окружающей среды, летние условия хорошие на более чем 50% территории Монголии. Умеренное примерно у 40% и плохое примерно у 10%.

В частности, летние условия хорошие во всей части аймаков Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул и Дорнод, хорошие на большей части аймаков Архангай, Хубсугул, Төв, Говьсумбэр, Хэнтий и Сухбаатар, в некоторой части аймаков Баян-Өлгий, Увс , Ховд, Говь-Алтай, Завхан, Баянхонгор, Өвөрхангай и Дорноговь, а также несколько сомонов в аймаках Дундговь и Өмнөговь.

В большинстве сомонов в аймаках Увс, Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь, Хэнтий, Сухбаатар и некоторых сомонов в аймаке Хубсугул летний режим умеренный.

Кроме того, в некоторых сомонах в аймаках Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай, Баянхонгор и Өвөрхангай летние условия плохие.

Место на карте:

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения