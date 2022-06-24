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В Казахстане за сутки выявлено 54 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

Из них по регионам:

- в городе Алматы – 38;

- в городе Нур-Султане – 8;

- в городе Шымкенте – 2;

- в Акмолинской области – 1;

- в Атырауской области – 1;

- в Жамбылской области – 1;

- в ЗКО – 1;

- в Карагандинской области – 1;

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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