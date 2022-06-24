В Туркменистане ученые объяснили, почему кратер Дарваза горит 60 лет и как его взять под контроль

CentralAsia (TM) - Директор НИИ госконцерна «Туркменгаз» объяснил, почему кратер Дарваза продолжает гореть шестой десяток лет, и рассказал о предлагаемом туркменскими учеными способе взять там под контроль выход газа. Об этом сообщило издание «Ориент».

Выступая на форуме «Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов», Байраммырат Пирниязов, возглавляющий научно-исследовательский институт природного газа, сделал небольшой экскурс в историю возникновения кратера Дарваза, расположенного в 270 километрах от Ашхабада.

В 1963 году на структуре Чалджульба центрально-каракумской группы месторождений начали бурить разведочную скважину, однако впервые на небольшой глубине была обнаружена полость, заполненная газом, в которую обвалились верхние слои почвы. Образовался провал диаметром 60 м и глубиной около 20 м. Тогда кратер подожгли, чтобы избежать отравления газом людей и животных. Предполагалось, что газ выгорит в течение нескольких дней или продуктивный пласт обводнится, как на других структурах, на расстоянии 5-7 км, где имеется еще два кратера – заполненный водой Ших и глиной Дервезе.

Однако с тех пор это так и не произошло. Предпринимались меры по изучению состояния кратера, пытались найти обвалившуюся разведочную скважину. Для этого специалисты спускались на дно кратера. Идея заключалась в том, что, если закрепленная цементом часть ствола скважины сохранилась, то будут предприняты меры по монтированию арматуры с гибкими трубами. Тогда процесс выхода газа станет управляемым. Однако выход газа происходит из разных мест в радиусе 20 метров и обнаружить остатки ствола разведочной скважины не удалось.

Кроме того, по результатам эксплуатации расположенных в этой зоне добывающих скважин подтверждаются перетоки газа между пластами по разрезу. В северной части Центральных Каракумов открыта группа из 16 газовых месторождений, в настоящее время в разработке находятся восемь из них, добыча осуществляется 39 скважинами.

Особенностью этой группы месторождений является наличие большого количества тонких маломощных пластов, переслоенных водоносными и плотными пластами. Выявлено, что пласты и залежи взаимодействуют между собой. Именно этим объясняется тот факт, что мелкая по запасам залежь, вскрытая разведочной скважиной, долгое время является источником горения кратера.

В связи с этим нами предложено пробурить эксплуатационно-оценочную скважину на месторождении Чалджульба. За счет форсированного отбора газа из наибольшего по запасам пласта планируется повернуть фильтрационный поток газа и сократить его нерегулируемое поступление в кратер. После снижения интенсивности притока газа в кратер можно уже будет изолировать поверхность кратера.

За счет такого решения неконтролируемые выбросы газа в атмосферу будут полностью ликвидированы.