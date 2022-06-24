В Ташкенте взорвался газовый баллон в припаркованном грузовике (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:59, 24 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане взорвался газовый баллон в одном из грузовых автомобилей Isuzu. Компания-автопроизволитель «SamАuto» прокомментировала ситуацию.
В компании, которая производит эти грузовики, заявили, что изучают инцидент.
«23 июня 2022 года зафиксированы случаи взрывов газовых баллонов в грузовых автомобилях на базе шасси ISUZU. SamAuto совместно с соответствующими государственными службами расследует причины. Техническая группа выехала на место происшествия для первичной экспертизы и содействия органам внутренних дел для определения причин взрывов», – говорится в сообщении компании.
При этом в компании не уточнили, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрывов.
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