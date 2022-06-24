В Узбекистане пользователи соцсетей раскритиковали организаторов IT-конкурса за подаренные удлинители

CentralAsia (UZ) - Победителям IT-конкурса в Чимбайском районе Каракалпакстана, сначала награждённым удлинителем и клавиатурой, после резонанса в соцсетях подарили компьютеры. Об этом поздно сообщил глава Агенства по делам молодёжи Узбекистана Алишер Саъдуллаев.

Информация о награждении молодых людей с фотографиями появилась в Telegram-канале районной администрации. После того, как на неё обратили внимание СМИ и блогеры, она была удалена.

Алишер Саъдуллаев, реагируя на резонанс в интернете, признал, что конкурс, одним из организаторов которого было агентство, не был подготовлен на должном уровне. Он попросил своих коллег «не опускать имидж страны, который строится с трудом, такими мелкими ошибками».

«Это очень важно — настроение народа, молодёжи. Поэтому я попросил бы всех ответственных лиц относиться к таким мероприятиям профессионально. Это влияет на настроение молодых людей», — заявил он, пообещав достойно наградить победителей конкурса.

Публикуя фотографии с церемонии награждения, руководитель агентства отметил: «Просим молодых людей не расстраиваться из-за сложившейся ситуации. Мы всегда будем поддерживать молодых людей, обладающих знаниями».

Ранее в Самарканде победителю IT-конкурса в виде подарка вручили старый ноутбук с инвентаризационным номером и фамилией прежнего владельца на корпусе. После резонанса в соцсетях заместитель хокима района по делам молодежи, вручивший данный подарок, получил выговор.