Российский режиссер Тигран Кеосаян включен в Казахстане в список «нежелательных для въезда лиц», - СМИ

CentralAsia (KZ) - Известный российский режиссер Тигран Кеосаян включен в Казахстане в один список с террористами, сообщает КазТАГ со ссылкой на информированный источник.

«Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список «нежелательных», был включен в него. На границе сразу выставили по нему «красные флажки». В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы», — цитирует издание своего источника, которого называет «знакомым с деталями процедуры».

Источник издания сообщает, что Кеосаян был в итоге включен в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц, как и было обещано ранее на официальном уровне.

«На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними», — приводит издание слова источника.

24 апреля на youTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он позволяет себе негативные высказывания в адрес Казахстана, власти которого отказались от проведения в этом году парада в честь Дня Победы. На видео российский телеведущий предупреждает, что с Казахстаном может случиться то же, что с Украиной, и заявляет, что «ответственным лицам» России, по его мнению, следует «пересмотреть уровень взаимоотношений».

Спустя три дня на фоне возмущения в Сети словами российского телеведущего МИД Казахстана опубликовал в Telegram'e комментарий пресс-секретаря, в котором говорится: «Возможно, его [Кеосаяна] заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств».

В начале мая пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что работа по включению российского телеведущего Тиграна Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан, «в процессе». В МИД тогда заявили, что «это работа не одного дня, но она ведется», и добавили, что «эта бумага должна быть утверждена как документ».

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме с участием Владимира Путина сказал, что Казахстан не признает независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». Он также отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускали различные высказывания о Казахстане, которые, по его словам, «льют воду на мельницу» деструктивным силам. Модератор дискуссии, главный редактор прокремлевского RT Маргарита Симоньян сказала, что согласна с Токаевым, отметив при этом, что хорошо знает одного из тех, о ком говорил президент Казахстана. По всей видимости, имеется в виду её муж Тигран Кеосаян.

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