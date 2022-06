ISW: Российские войска достигли южной окраины Лисичанска и усиливают силы вокруг Северодонецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 23 на 24 июня опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска, вероятно, достигли южной окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват как Северодонецка, так и Лисичанска.

Как считает институт, эти успехи вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях на Украине и вероятно больше ослабят возможности России.

Выводы института:

Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль границы с Украиной, но вряд ли вступят в войну на Украине из-за их ограниченных возможностей и неблагоприятных внутренних последствий военного вмешательства от имени России.

Российские силы продолжают попытки окружить украинскую группировку в Гирском и Золотом и, вероятно, переходят к взятию под контроль этих населенных пунктов.

Российские силы, вероятно, успешно перекрыли украинские пути сообщения вдоль трассы T1302 и используют недавние успехи на трассе для усиления наступления на Лисичанск.

Российские войска накапливают технику и продолжают наращивать оборонительные возможности вдоль Южной оси.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий)

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков

Усилие поддержки 2 - Южная ось.