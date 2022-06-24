Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Аскара Акаева

Аскар Акаев и Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 июня принял первого президента Кыргызстана Аскара Акаева с супругой Майрам Акаевой. Встреча прошла в Нур-Султане.

Они обсудили вопросы науки, образования, цифровой экономики и тенденции развития человеческих ресурсов. Также были затронуты проблемы изменения климата и события, происходящие в мире.

19 июня Аскар Акаев в качестве академика Российской академии наук и главного научного сотрудника Института математических исследований сложных систем при МГУ имени Ломоносова прочитал лекцию в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Акаев был президентом Кыргызстана в период с 1991 по 2005 годы. 24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» ушел в отставку и вскоре получил политическое убежище в Москве.

В 2021 году Аскар Акаев дважды приезжал в Кыргызстан - на допросы в ГКНБ в связи с расследованием «дела Кумтора», крупного золоторудного месторождения Кыргызстана, после чего возвращался в Москву. В ГКНБ Кыргызстана сообщили тогда, что Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение - по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году. В ГКНБ заявили, что «он полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек».

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