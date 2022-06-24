Молдавия пообещала поддержать новые санкции ЕС против России

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу

CentralAsia (CA) - Статус кандидата на вступление в Евросоюз обязывает Молдавию присоединиться к новым санкциям против России, заявил председатель парламента и лидер правящей партии страны Игорь Гросу в эфире телеканала «Молдова-1».

По его словам, Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией, но только на условиях взаимного уважения. О каких санкциях идет речь — уже введенных или новых — не уточняется.

«Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся к новым санкциям. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому», — сказал Гросу.

Участники саммита ЕС согласовали предоставление статуса кандидата в ЕС для Молдавии и Украины 23 июня.