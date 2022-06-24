В Узбекистане врачи отказались разглашать причину смерти двух маленьких детей

CentralAsia (UZ) - Руководитель пресс-службы Облздрава Кашкадарьинской области Нуриддин Эгамов сообщил, что установлен диагноз детей, скончавшихся в Гузаре, однако врачебная этика не позволяет его разглашать.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик скончался 20 июня, а его двоюродная сестра попал в реанимацию. Девочка умерла через три дня.

«У детей отмечалась повышенная температура тела и другие симптомы простуды, но это был не ковид. Мальчик скончался спустя час после госпитализации 20 июня, в 10:35. Его двоюродной сестры не стало 24 июня в 04:00 утра», — рассказал Нуриддин Эгамов изданию «Новости Кашкадарьи».

После госпитализации второго ребенка из Карши в экстренном порядке прислали опытных специалистов — инфекциониста, токсиколога, детского реаниматолога.

Кроме того, из Самарканда пригласили опытного детского реаниматолога, профессора Хамраева.

«Во время консилиума диагноз установили, но, согласно врачебной этике, мы не имеем права разглашать его», — сказал представитель Облздрава.

В настоящее время бригада, сформированная Минздравом Узбекистана, и сотрудники прокуратуры проверяют, все ли было сделано для спасения детей.