Жителям Нью-Йорка разрешили носить оружие в общественных местах

CentralAsia (CA) - Американцы теперь имеют право носить оружие в общественных местах. Верховный суд США в 23 июня отменил шестью голосами против трёх отменил принятый ранее в Нью-Йорке закон, ограничивавший право на ношение оружия. Об этом сообщает Еuronews.

В соответствии с законом нью-йоркцы, желающие получить лицензию на скрытное ношение оружия, должны были доказать, что их жизни что-то угрожает. Верховный суд счёл это требование антиконституционным.

Президент США Джо Байден выразил разочарование решением суда, а губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул, заявила что, это решение «безрассудное».

«Это не то, чего хотят жители Нью-Йорка. И мы должны иметь право определять, что мы хотим делать с точки зрения наших законов об оружии в нашем штате, принимать законы, защищающие нас. Наши штаты и наши губернаторы несут моральную ответственность делать все, что в их силах, принимать законы, защищающие наших граждан из-за того, что происходит. «Безуми»е культуры обращения с оружием захватило всех вплоть до Верховного суда», — сказала она.