Кыргызстан закупит у Узбекистана 50 новых автобусов

- Узбекистан, общество
- 16:05, 24 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В Кыргызстане мэрия Оша закупит в Узбекистане 50 новых автобусов Isuzu SAZ HC40 на деньги Кыргызско-узбекского фонда развития (КУФР), сообщили местные СМИ.
На сайте производителя указано, что один автобус стоит 452 миллиона сумов (42 тысячи долларов). Такой транспорт курсирует в Бишкеке с осени 2021 года (закупили 210 единиц). Марка японская, но сборка осуществляется в Узбекистане.
Мэр Оша Алмазбек Мамбетов сообщил, что кредит фонда на закупку 16-местных автобусов одобрен.
Ранее сообщалось, что в Ташкенте в припаркованном Isuzu взорвался газовый баллон.
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