Кыргызстан закупит у Узбекистана 50 новых автобусов

Иллюстративное фото // Пресс-служба Кабмина.

CentralAsia (UZ) - В Кыргызстане мэрия Оша закупит в Узбекистане 50 новых автобусов Isuzu SAZ HC40 на деньги Кыргызско-узбекского фонда развития (КУФР), сообщили местные СМИ.

На сайте производителя указано, что один автобус стоит 452 миллиона сумов (42 тысячи долларов). Такой транспорт курсирует в Бишкеке с осени 2021 года (закупили 210 единиц). Марка японская, но сборка осуществляется в Узбекистане.

Мэр Оша Алмазбек Мамбетов сообщил, что кредит фонда на закупку 16-местных автобусов одобрен.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте в припаркованном Isuzu взорвался газовый баллон.