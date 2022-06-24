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NASA завершило испытания ракеты для полета на Луну

CentralAsia (CA) -  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 23 июня заявило, что завершило испытания своей лунной ракеты, которая будет размещена на стартовой площадке в конце августа. Об этом передает ABC News.

Как сообщает издание, дата первого полета будет назначена после устранения неполадки в топливопроводе, возникшей во время предварительного тестирования ракеты Space Launch System, которые прошли на этой неделе.

Предыдущие попытки полета на земной спутник были сорваны из-за технических проблем.

Дебютный полет будет без экипажа, предусматривается только отправка капсулы «Орион» на Луну и обратно.

Американские астронавты полетят в 2024 году и совершат облет вокруг Луны. В ходе третьей космической миссии планируется высадка космонавтов на Луну, которую намерены осуществить не ранее 2025 года.

Ранее сообщалось, что к 2030 году Китай также намерен отправить своих первых астронавтов на Луну, а космические зонды - на Марс и Юпитер.

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